Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Platzverweise nach Streitigkeiten in einer Gaststätte (1.08.2023)

Singen (ots)

Streitigkeiten in einer Gaststätte in der Höristraße haben am Freitagabend zu mehreren Platzverweisen geführt. Zunächst gerieten eine 41 Jahre alte Frau und zwei 32 und 43 Jahre alte Männer in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf der Konfrontation schlug der Jüngere dem Älteren mehrfach ins Gesicht, wobei der 41-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Während der Abklärungen durch die Polizei vor Ort mischte sich wiederholt ein Unbeteiligter ein, so dass die Beamten dem Mann, neben den Streitenden, ebenfalls ein Platzverweis erteilte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell