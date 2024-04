Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mann schlug auf Marktbeschicker ein

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 2.4.2024, gegen 12.30 Uhr schlug ein Unbekannter auf einen Marktbeschicker auf dem Oelder Markt ein. Der 40 bis 50 Jahre alte Tatverdächtige geriet mit dem Bielefelder aufgrund eines defekten Gürtels in Streit, den er vor längerer Zeit bei dem 50-Jährigen gekauft hatte. Nach Zeugenangaben trat und schlug der schlanke, etwa zwei Meter große Unbekannte den Marktbeschicker, der dadurch verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Kräfte des Ordnungsamtes sicherten den Marktstand des Bielefelders. Der Tatverdächtige, der sine langen grauen/blonden Haare zu einem Zopf gebunden hatte, flüchtete nach dem Angriff mit einem Fahrrad. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

