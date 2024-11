PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser +++ Diebstahl von hochwertigem Audi +++ Vier Garagen aufgebrochen +++ Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund

Bad Schwalbach (ots)

01. Zwei Einbrecher in Waldems unterwegs, Waldems, Bermbach, Am Weißen Stein, Sonntag, 17.11.2024, 17:57 Uhr bis 18:05 Uhr

(ms) Am frühen Sonntagabend sind zwei Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Bermbach eingestiegen. Gegen 18:00 Uhr hebelten sie ein Schlafzimmerfenster auf und durchsuchten das Einfamilienhaus in der Straße "Am Weißen Stein". Hierbei erbeuteten die zwei Männer Bargeld und Schmuck. Sie können mit normaler bis schlanker Statur, bekleidet mit dunkler Winterjacke und dunklen Schuhen beschrieben werden. Ein Täter trug dunkle Schuhe mit heller Sohle und eine Stoffmütze. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

02. Einbruch in ein Einfamilienhaus, Schlangenbad, Georgenborn, Nonnenwaldweg, Freitag, 15.11.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 17.11.2024, 16:00 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Georgenborn. Zwischen Freitag, 15.11.2024, 12:00 Uhr und Sonntag, 17.11.2024, 16:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses am Waldrand im Nonnenwaldweg auf und entwendeten Bargeld und Schmuck aus den Wohnräumen. Im Anschluss ergriffen die Einbrecher die Flucht. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

03. Diebstahl von hochwertigem Audi, Taunusstein, Stiftstraße, Montag, 18.11.2024, 0:00 Uhr bis 05:00 Uhr

(ms) In der Nacht von Sonntag auf Montag gelang es Dieben einen hochwertigen blauen Audi SQ7 im Wert von ca. 45.000EUR in Taunusstein Bleidenstadt zu entwenden. Zwischen 0:00 Uhr und 05:00 Uhr haben unbekannte Täter das Fahrzeug von einem Parkplatz in der Stiftstraße gestohlen und sind damit geflüchtet. An dem Audi waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen RÜD-SI 723 angebracht. Aufgrund der Spurenlage am Tatort geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zum Öffnen des Fahrzeugs sogenannte Funkwellenverlängerer benutzt haben könnten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können! Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

04. Vier Garagen aufgebrochen, Walluf, Niederwalluf, Krokusweg, Samstag, 16.11.2024, 20:30 Uhr bis Sonntag, 17.11.2024, 10:00 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter vier Garagen in Walluf aufgebrochen. Zwischen Samstag, 16.11.2024, 20:30 Uhr und Sonntag, 17.11.2024, 10:00 Uhr sind Einbrecher in die Garagen im Krokusweg eingedrungen. Beute machten sie jedoch nicht. Hierbei wurden drei Garagentore beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 750EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 entgegen.

05. Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund, Oestrich-Winkel, Mittelheim, Urbanstraße, Donnerstag, 14.11.2024, 22:00 Uhr bis Freitag, 15.11.2024, 09:00 Uhr

(ms) Zwischen Donnerstag, 14.11.2024, 22:00 Uhr und Freitag, 15.11.2024, 09:00 Uhr sprühten unbekannte Täter in Oestrich-Winkel ein Hakenkreuz mit orangener Farbe auf den Asphalt. Durch aufmerksame Anwohner wurde die Straße gereinigt. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder den Tätern haben, nimmt die Kriminalpolizei diese unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell