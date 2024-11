PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zubehör aus Autohaus entwendet +++ Schule mit rechten Symbolen beschmiert +++ In Keller eingebrochen +++ E-Scooter vor Supermarkt entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Zubehör aus Autohaus entwendet, Eltville am Rhein, Wallufer Straße, Samstag, 16.11.2024, 13:00 Uhr bis Montag, 18.11.2024, 07:30 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende nahmen Einbrecher in Eltville Motoröl und Ölpumpen ins Visier. In der Zeit von Samstag, 13:00 Uhr bis Montag, 07:30 Uhr suchten die Täter ein am Ortsrand gelegenes Autohaus in der Wallufer Straße auf und öffneten gewaltsam ein Garagentor auf dem Firmengelände. Aus der Garage entwendeten sie insgesamt sechs Fässer Motoröl und entsprechende Pumpen im Gesamtwert von knapp 2.000 Euro, verluden diese mutmaßlich auf ein Fluchtfahrzeug und entkamen unerkannt.

Die Polizei in Eltville sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen der Tat. Sollte Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

2. Schule mit rechten Symbolen beschmiert, Idstein, Großer Feldbergweg, Festgestellt: Sonntag, 17.11.2024

(fh)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte ein Idsteiner Schulgebäude beschmiert. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am Sonntag wurden an einer Wand, einer Garage und einer Fensterfläche der Schule in der Straße "Großer Feldbergweg" die Graffitis mit unter anderem verfassungswidrigen Inhalten festgestellt und die Polizei informiert. Der von den Tätern verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. In Keller eingebrochen, Rüdesheim am Rhein, Hugo-Asbach-Straße, Samstag, 16.11.2024, 11:00 Uhr bis Montag, 18.11.2024, 15:45 Uhr

(fh)Am Wochenende sind Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Rüdesheim eingebrohen. Hierfür betraten sie unbemerkt zwischen Samstag und Montag das Haus in der Hugo-Asbach-Straße, suchten den Gemeinschaftskeller auf und knackten das Schloss eines der Abteile. Aus diesem bedienten sie sich an mehreren Flaschen Wein und suchten damit anschließend unbemerkt das Weite.

Verdächtige Beobachtungen rund um die Tat, können Sie unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizei in Rüdesheim mitteilen.

4. E-Scooter vor Supermarkt entwendet, Taunusstein-Hahn, Gottfried-Keller-Straße, Donnerstag, 14.11.2024, 16:00 Uhr bis 16:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Donnerstag wurde in Taunusstein-Hahn ein Elektroroller gestohlen. Nur etwa 15 unbeobachtete Minuten reichten den Dieben in der Gottfried-Keller-Straße aus, um den Roller der Marke "Xiaomi" zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr vor einem Supermarkt zu entwenden. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor.

Sollten Sie den Diebstahl am Donnerstagnachmittag beobachtet haben, so wenden Sie sich bitter unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 an die Polizeistation Bad Schwalbach.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell