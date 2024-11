PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher beobachtet +++ Keine Beute für Einbrecher

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher beobachtet,

Eltville, Erbach, Rheinallee, Donnerstag, 21.11.2024, 18.05 Uhr bis 18.15 Uhr

(da)Am Donnerstag beobachteten Zeugen mehrere Männer bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Eltville. Kurz nach 18 Uhr begaben sich die Einbrecher zu einem Einfamilienhaus in der Rheinallee im Stadtteil Erbach. Dort schlugen sie nach mehreren erfolglosen Hebelversuchen den Glaseinsatz der Balkontür ein und gelangten so ins Innere. Hier entwendeten sie diverse Schmuckstücke, mit denen sie die Flucht ergriffen. Sie konnten jedoch teilweise von Zeugen bei der Tatausführung beobachtet werden. Es handelte sich um drei Männer. Der erste war 30 bis 40 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare, einen Dreitagebart, ein rundes Gesicht und trug eine dunkle Jacke mit einem blauen Hemdkragen. Der zweite war 20 bis 25 Jahre alt, hatte eine sportliche Figur, kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Er wurde als "südländisch aussehend" beschrieben. Der dritte Täter konnte nicht näher beschrieben werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Keine Beute für Einbrecher,

Hünstetten, Wallbach, Hermann-Schuster-Straße, Mittwoch, 20.11.2024, 15 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2024, 12 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in Hünstetten leer ausgegangen. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag gelangten die bislang unbekannten Täter auf das Grundstück in der Hermann-Schuster-Straße im Ortsteil Wallbach. Hier hebelten sie das Küchenfenster des Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden sie jedoch nicht fündig, weshalb sie ohne Beute von dannen zogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

