Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Notbremsung - Bundespolizei warnt eindringlich vor dem Betreten der Gleise

Schwerin (ots)

Schwerin, am 28.09.2024 um 19:47 Uhr sprang eine Person am Hauptbahnhof Schwerin ins Gleis. Der Lokführer des einfahrenden RE 4317 (Hamburg-Rostock) leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und gab ein durchgehendes Achtungssignal. Die Person bemerkte dieses und begab sich umgehend wieder auf den Bahnsteig. Nach dem Halt des Zuges am Bahnsteig, stieg die Person unvermittelt in diesen ein. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Rostock stellte den 39-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Dieser entschuldigte sein Verhalten damit, dass seine Kopfhörer ins Gleis gefallen seien und er diese wieder aufheben wollte.

Gegen den Mann wurde aufgrund des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor dem unbefugten Betreten der Gleisanlagen. Achtung Lebensgefahr! Wem Gegenstände ins Gleis fallen, der sollte umgehend Mitarbeiter der Deutschen Bahn (0381/240-1055) oder die Bundespolizei (Hotline: 0800 6 888 000) verständigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell