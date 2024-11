Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW brennt auf der Huckarder Straße

Dortmund (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es um 5:55 Uhr Uhr zu einer Alarmierung der Feuerwehr Dortmund. Auf der Huckarder Straße brannte in PKW. Die entsendeten Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) fanden bei ihrem Eintreffen einen PKW vor, der in Vollbrand stand. Die Fahrerin hatte selbstständig und unverletzt das Fahrzeug verlassen.

Die Einsatzkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten und konnten den Brand zügig löschen. Während der Arbeit der Feuerwehr war die Straße in diesem Bereich voll gesperrt. Nach etwa einer halben Stunde konnte die Straße in Zusammenarbeit mit der Polizei wieder freigeben werden.

Es waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwache 1 im Einsatz. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

