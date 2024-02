Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hinweise der Bundespolizei anlässlich der bahnseitigen Fanreise nach und von Zwickau am 17.02.2024

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

-Bundespolizei informiert zur Bahnreise anlässlich des Auswärtsspiels in Zwickau-

Für den 17.02.2024 wurde die Fußballbegegnung zwischen dem FSV Zwickau und dem Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost angesetzt.

Erfahrungsgemäß und anhand bereits veräußerter Ticketkontingente geht die Bundespolizeiinspektion Erfurt davon aus, dass eine mittlere dreistellige Zahl von Fans des hiesigen Vereins bahnseitig die Reise zum Auswärtsspiel nach Sachsen antreten werden.

Eine fanseitig bevorzugte Anreisevariante soll in der Mittagszeit vom Erfurter Hauptbahnhof über Gera und Gößnitz nach Zwickau führen. Die vordisponierte Bahn wird nach derzeitigem Stand in Erfurt mit drei Wageneinheiten starten. Betriebsbedingt wird in Gera die Abkoppelung einer Einheit erforderlich, sodass die Weiterfahrt nach Gößnitz lediglich mit zwei Abteilen fortgeführt werden kann. Dies führt zu einer reduzierten Beförderungskapazität ab Gera.

Auch auf der bahnseitigen Rückreisevariante in der Abendzeit wird von Gößnitz nach Erfurt nur eine verkürzte Wageneinheit bereitgestellt werden können. Das Beförderungsunternehmen wird in der mobilen Reiseauskunft diese Kapazitäten und zu erwartenden hohen Zugauslastungen ebenfalls anzeigen.

Die bahnseitig reisenden Fans des FC Rot-Weiß Erfurt werden gebeten, sich frühzeitig über alternative Reisebewegungen zu informieren, und nach eigenem Ermessen gegebenenfalls auf andere Reisemittel auszuweichen.

Die Bundespolizei wird zum Einsatz kommen. Im Vordergrund der polizeilichen Maßnahmen wird die Leichtigkeit des Bahnverkehrs und der sichere Reisebetrieb für alle Nutzenden stehen.

"Fair Play" ist auf dem grünen Rasen eine sportliche Devise. Gleichermaßen gilt dieser Ansatz auch für zugreisende Fußballfans als auch sonstige Bahnnutzende ohne Fußballbezug, die an Spieltagen jeweils ihre Reiseabsichten umsetzen wollen. Rücksichtnahme sowie das Befolgen von An- und Durchsagen erleichtern das Miteinander, auch und besonders in kapazitätseingeschränkten Verbindungen der Eisenbahn-verkehrsunternehmen.

