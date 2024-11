PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher steigen über Balkon ein +++ Rechte Symbole und Schriftzüge an Schulgebäude gemalt +++ Fahrzeug zerkratzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher steigen über Balkon ein,

Rüdesheim-Eibingen, Breslauer Straße, Freitag, 22.11.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 09:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Rüdesheim-Eibingen eingebrochen und haben Beute gemacht. Den aktuellen Ermittlungen zufolge betraten die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen unbemerkt das Grundstück der Hausbesitzer in der Breslauer Straße. Dort näherten sie sich über den Garten dem Gebäude und kletterten über einen Wintergarten auf den Balkon im ersten Obergeschoss, wo sie den Rollladen gewaltsam hochschoben, um anschließend die dahinterliegende Balkontür aufzuhebeln. Auf diesem Wege gelangten sie in die Wohnräume, welche sie durchsuchten und mit Schmuck im Gepäck wieder verließen. Am Gebäude selbst verursachten die Einbrecher bei ihrem Vorgehen einen Schaden von knapp 3.000 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Rechte Symbole und Schriftzüge an Schulgebäude gemalt, Rüdesheim-Aulhausen, Vincenzstraße, Freitag, 22.11.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde ein Schulgebäude in Rüdesheim-Aulhausen verunstaltet. In der Zeitspanne von Freitagabend bis Montagmorgen suchten die Täter das Schulgelände in der Vincenzstraße auf und malten auf der Gebäuderückseite mit roten, blauen und schwarzen Stiften verfassungswidrige Symbole sowie Schriftzüge und Zeichnungen an Fenster- und Türscheiben. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, daher bittet die Polizei auf diesem Wege um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Staatschutzkommissariat in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Fahrzeug zerkratzt,

Heidenrod-Laufenselden, Holzhäuser Weg, Sonntag, 24.11.2024, 19:20 Uhr bis Montag, 25.11.2024, 04:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag beschädigten Unbekannte einen im Heidenroder Ortsteil Laufenselden abgestellten Pkw. Am Montagmorgen, gegen 04:20 Uhr, stellte der Besitzer einer roten Mercedes C-Klasse fest, dass sein im Holzhäuser Weg abgestelltes Fahrzeug über Nacht zerkratzt worden war. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

