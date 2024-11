PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendliche auf Zebrastreifen in Idstein angefahren und geflüchtet ++ Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten ++ Brand einer Großraummülltonne Veitenmühlweg in Idstein

Bad Schwalbach (ots)

++ Jugendliche auf Zebrastreifen in Idstein angefahren und geflüchtet

(Wö) Am Freitag, den 29.11.2024, 16:15 Uhr wurde eine 15-jährige Jugendliche in der Wiesbadener Straße an einem Kreisel in Höhe einer Bank angefahren. Die 15-jährige überquerte die Wiesbadener Straße auf einem Zebrastreifen, von der von der Schulze-Delitsch-Straße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Als sich die Fußgängerin mittig auf dem Zebrastreifen befand, kam aus Richtung Bahnhof ein dunkles Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit angefahren. Die Jugendliche sah das Fahrzeug auf sie zukommen, konnte aber nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Bei diesem wurde sie am Bein getroffen und auf die Motorhaube geschleudert. Der unbekannte Fahrzeugführer stieg kurz aus und sprach die vor dem Fahrzeug sitzende Geschädigte an. Kurz darauf setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und verließ die Unfallstelle in Richtung Limburger Straße ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Nachhinein ärztlich behandelt werden. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Der Fahrer war männlich, ca. 40-50 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Idstein unter der Tel.-Nr.: 06126-93940 zu melden.

++ Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

(Pr)Am Freitag, den 29.11.2024 um 17:18 Uhr befuhr ein 28-jähriger Taunussteiner mit seinem Audi A4 die Aarstraße aus Richtung Taunusstein-Wehen kommend in Richtung Taunusstein-Hahn. Aus bisher nicht genau bekannten Gründen kam er von seinem Fahrstreifen ab und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 37-jährigen Taunussteinerin zusammen. Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16000 EUR beziffert.

++ Brand einer Großraummülltonne Veitenmühlweg in Idstein

(Wö) Am Freitag, den 29.11.2024 gegen 18:40 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer eine brennende Mülltonne auf einem größeren Gelände im Veitenmühlweg gemeldet. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr löschte die brennende Großraummülltonne. Diese wurde durch den Brand komplett zerstört. Es ist nicht auszuschließen, dass die freistehende Tonne absichtlich in Brand gesetzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 700,-EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Idstein unter der Tel.-Nr.: 06126-93940 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell