Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einbruchdiebstahl auf Sportanlage in Rastede

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am Köttersweg in Rastede beim ortsansässigen Fußballverein zu einem Einbruchdiebstahl. Entwendet wurde unter anderem eine Musikbox der Marke Teufel, aber auch Münzgeld und kleine Spitztüten gefüllt mit Süßigkeiten. Wer Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Stehlgutes geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn zu melden (Az.: 034 715).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell