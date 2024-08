Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Handtaschenraub in Oldenburger Innenstadt

Oldenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde einer 83-jährigen Frau in der Oldenburger Innenstadt die Handtasche geraubt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Eine Seniorin ging zusammen mit einer Freundin am Sonntag, gegen 14:45 Uhr, durch die Oldenburger Innenstadt. Ungefähr im Einmündungsbereich der Langen Straße / Haarenstraße fuhr plötzlich von hinten ein Radfahrer an die beiden Damen heran. Hierbei ergriff der Mann die Handtasche der Seniorin und riss ihr diese von der Schulter. Durch die Wucht des Täters stürzten beide Damen, der Dieb konnte anschließend mit seinem Fahrrad in Richtung Julius-Mosen-Platz entkommen.

Durch den Sturz wurden die Frauen glücklicherweise nicht verletzt, mehrere Passanten kamen die Beiden zur Hilfe und nahmen die Verfolgung des Täters auf, verloren diesen aber aus den Augen. Durch die Tat konnte der Täter unter anderem eine geringe Menge Bargeld erbeuten.

Beschrieben wird er als ca. 25 Jahre alter Mann mit kurzen, braunen Haaren. Der Täter fuhr bei der Tat ein dunkles Mountainbike und trug eine helle Hose.

Gegen den bisher unbekannten leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdeliktes ein. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441-7904115 bei der zuständigen Polizei zu melden. (1035216)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell