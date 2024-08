Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Ruhiger Verlauf der Bad Zwischenahner Woche

Oldenburg (ots)

Einen ruhigen und friedlichen Verlauf der diesjährigen Bad Zwischenahner Woche verzeichnet die Polizei. Trotz der hohen Besucherzahl kam es kaum zu polizeilichen Einsätzen. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises Ammerland wurden Jugendschutzkontrollen während der Abendstunden durchgeführt. In wenigen Fällen mussten Eltern verständigt werden, weil nicht erlaubte alkoholische Getränke konsumiert wurden.

Trotz hohen Verkehrsaufkommens bei der An- und Abreise gab es aus polizeilicher Sicht keine Probleme.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei bereits jetzt schon auf den Bärentriathlon hin, der am kommenden Wochenende im Kurort stattfinden wird. Insbesondere am Sonntagvormittag wird es zu erheblichen Einschränkungen des Straßenverkehrs und Sperrungen in und um Bad Zwischenahn kommen.

