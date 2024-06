Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Sachbeschädigung an Bagger/Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (05.06.) und Sonntag (09.06.) beschädigten Unbekannte einen Bagger, der in der Ludwigstraße am Straßenrand, in Höhe einer Baustelle abgestellt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter die Windschutzscheibe des Baggers ein. Ersten Schätzungen zufolge entstand hierdurch ein Schaden von circa 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wald-Michelbach (06207/ 9405-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell