ZPD: Einladung (geeignet für Foto- und Fernsehaufnahmen) Eröffnung der Wanderausstellung "Der Mensch dahinter"

Hannover (ots)

vom 21. März bis zum 26. April wird die Wanderausstellung "Der Mensch dahinter" im HannoverServiceCenter der Stadt Hannover zu sehen sein. Die Ausstellung wurde vor dem Hintergrund der zunehmenden Übergriffe auf Beschäftigte bei Polizei, Feuerwehr und anderen in der Öffentlichkeit stehenden Berufsgruppen von der Initiative für Respekt und Toleranz im Februar 2022 ins Leben gerufen. Seitdem gastierte die Ausstellung bundesweit schon in zahlreichen Städten, unter anderem auch in Braunschweig. In Hannover kommen nun vier neue Exponattafeln zur Ausstellung hinzu, die die individuellen Geschichten von den Menschen aus der Polizei, der Feuerwehr, den Johannitern und der Stadt Hannover erzählen.

Sie haben die Möglichkeit, zur Eröffnung am

Mittwoch 20. März 2024 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im HannoverServiceCenter, Am Schützenplatz 1 in 30169 Hannover,

mit den Protagonisten ins Gespräch zu kommen und mehr über "die Menschen dahinter" zu erfahren.

Hierzu bitten wir um eine kurze Anmeldung bis Mittwoch, 20.03.2024, 12 Uhr, per Mail an pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen.de mit Redaktion und Namen.

