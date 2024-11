PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Weiterer Einbruch in Garage +++ Audi-Reifen gestohlen +++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bad Schwalbach (ots)

1. Weiterer Einbruch in Garage, Idstein, Kronberger Straße, Sonntag, 24.11.2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 27.11.2024, 18:00 Uhr

(fh)Der Polizei wurde ein weiterer Einbruch in eine Garage in Idstein gemeldet. Wie gestern berichtet, entwendeten Unbekannte aus einer Garage in der Kronberger Straße ein Fahrrad. Nur einige Häuser weiter, kam es zu einer ähnlichen Tat. Hier hatten die Täter das Rolltor zu einer Tiefgarage unbemerkt geöffnet und aus einem Garagenraum ein hochwertiges schwarzes Elektrofahrrad der Marke "Cube" im Wert von 5.500 Euro gestohlen.

Auch in diesem Fall nimmt die Polizei in Idstein Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Audi-Reifen gestohlen, Hohenstein-Born, Watzhahner Straße, Mittwoch, 27.11.2024, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)In Hohenstein-Born haben Diebe am vergangenen Mittwoch Autoreifen mitgehen lassen. Zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr betraten die Langfinger das Grundstück der Geschädigten in der Watzhahner Straße und suchten dort einen Unterstand auf. Von diesem nahmen sie vier Sommerreifen der Marke Audi im Wert von mehreren Hundert Euro an sich und verschwanden daraufhin mit ihrer Beute.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

3. Versuchter Einbruch in Wohnhaus, Lorch, Lorchhausen, Talweg, Festgestellt: Donnerstag, 28.11.2024

(fh)In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte erfolglos in ein Lorcher Wohnhaus einzubrechen. Am Donnerstag entdeckten Bewohner des Einfamilienhauses im Talweg am Fester zur Waschküche Aufbruchspuren und informierten die Polizei. Den aktuellen Spuren und Kenntnissen folgend, war es den Einbrecher nicht gelungen in das Haus einzusteigen.

Daher ermittelt die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis wegen des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

