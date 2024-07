Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brandermittler suchen Zeugen

Neuss (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Venloer Straße haben am Dienstag (16.07.), gegen 00:45 Uhr, Brandgeruch wahrgenommen. Vor der Haustür entdeckten die beiden Männer eine Plastikflasche, in der von Unbekannten eine brennbare Flüssigkeit entzündet worden war.

Die Bewohner konnten den Brand mit Wasser löschen. Durch Hitze und Ruß waren an der Haustür leichte Schäden entstanden. Bereits in den Tagen zuvor (14./15.07.) sollen Unbekannte an der Haustür "gezündelt" haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

