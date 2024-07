Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bewohner überrascht Einbrecherin

Dormagen (ots)

Eine 44-jährige Bewohnerin eines Hauses am Kirchplatz in Dormagen-Gohr staunte am Montag (15.07.) gegen 12:45 Uhr nicht schlecht. Hatte sie doch angenommen, dass sie alleine im Haus sei. Als sie plötzlich merkwürdige Geräusche aus ihrer Küche hörte und nachsah, stand dort eine ihr unbekannte Person. Diese hatte sich nach ersten Erkenntnissen durch eine nicht verschlossene Tür Zutritt zum Haus verschafft. Dort gab sie dann an, dass sie lediglich Durst hatte und etwas trinken wollte. Während die Bewohnerin die Polizei verständigte, flüchtete die Unbekannte.

Ob sie Diebesgut erlangte ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die unbekannte Frau wird als zirka 150 bis 160 Zentimeter groß, zwischen 40 und 50 Jahren alt, mit osteuropäischem Erscheinungsbild, schwarzen zum Zopf gebundenen Haaren, bekleidet mit schwarzem Oberteil, schwarzer Leggins und schwarzer Ledertasche beschrieben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos.

Das Kriminalkommissariat 14 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu der flüchtenden Person geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei berät interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Ziel ist es, die Zahl der Wohnungseinbrüche gemeinsam zu senken. Je besser ein Haus oder Wohnung gesichert ist, desto schwieriger ist es für Täter einzubrechen. Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit. Alle Informationen zur Beratung finden Sie unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

