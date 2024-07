Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taxifahrer (64) auf Rastplatz ausgeraubt - Zeugensuche

Köln / Dormagen (ots)

Aufgrund lokaler Bezüge teilen wir die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Köln:

Nach dem Raub auf einen Taxifahrer (64) am frühen Sonntagmorgen (14. Juli) auf dem Rastplatz Esch an der Bundesautobahn 57 sucht die Polizei zwei mit schwarzen Kappen und schwarzen T-Shirts bekleidete Männer. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 64-Jährige die etwa 35-40 Jahre alten "Fahrgäste" gegen 3.50 Uhr in Dormagen aufgenommen. Danach sollen sie ihn unter dem Vorwand auf die Toilette zu müssen, auf den Parkplatz gelockt haben. Laut Angaben des Fahrers umklammerte ihn dann einer der beiden Angreifer von hinten, während der Komplize zwei Handys und eine Geldbörse sowie die Goldkette des 64-Jährigen einsteckte.

Anschließend stiegen die 1,70 m - 1,80 m großen Männer samt ihrer Beute in einen mutmaßlich vorher bereit gestellten roten Fluchtwagen und fuhren in Richtung Köln davon.

Hinweise zu den Flüchtigen und/oder zu dem gesuchten Fahrzeug nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariat 14 per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell