Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto gerät nach Zusammenstoß auf Parkplatz in Grünstreifen

Neuss (ots)

Am Montag (15.07.), gegen 10:15 Uhr, kam es auf einem an der Normannenstraße gelegenen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein 74 Jahre alter Mann aus Neuss verlor nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst stieß er mit einem neben ihm geparkten Auto zusammen, ehe sein Pkw in einem dicht bewachsenen Grünstreifen zum Stehen kam.

Der Mann wurde nach erfolgreich durchgeführten Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehen eines Verkehrsunfallaufnahmeteams.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall unfallursächlich gewesen sein. Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell