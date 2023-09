POL-SO: Soest - Firmeneinbruch

Warstein (ots) - Unbekannte sprengten in der Nacht zu Samstag (9.9.2023) einen Geldautomaten der Volksbank an der Arnsberger Straße 3 in Warstein-Hirschberg. Die Täter lösten gegen 02:20 Uhr einen Sprengsatz aus und beschädigten dabei den im Erdgeschoss aufgestellten Geldautomaten. Am Gebäude entstand ...

