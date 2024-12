Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom WE der 50. KW 2024

PI Heidekreis (ots)

Zahlreiche Einbrüche im Heidekreis

Am Wochenende kommt es im gesamten Landkreis zu mehreren Einbrüchen in Wohnungen und Häuser.

In Bomlitz dringen Unbekannte in ein Wohnhaus im Föhrenring über das Schlafzimmerfenster ein und durchsuchen die Örtlichkeit. Ob dabei etwas entwendet wurde steht bislang noch nicht fest. Durch den Einbruch entsteht bislang ein Schaden von 500,- EUR.

Ebenfalls am Freitagnachmittag dringen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Birkenstraße ein. Dort entwenden sie Sachen im Wert von 25,- EUR und verursachen durch ihr Tun einen Schaden von über 500,- EUR. Auch bei dieser Tat bleiben die Unbekannten unerkannt.

Mit Hilfe seiner Überwachungskamera kann ein ortsabwesender Hauseigentümer feststellen, dass zwei Unbekannte an der Haustür des Einfamilienhauses in Buchholz im Wacholderweg hebeln und derart versuchen dort einzubrechen. Hinein gelangen die Unbekannten jedoch nicht, so dass lediglich ein Sachschaden an der Haustür von 100,- EUR entsteht. Erkannt worden sind die Unbekannten nicht. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Hinter Lodemanns Garten in Walsrode versucht ein Unbekannter in den frühen Nachmittagsstunden des Freitags an einem Fenster im Obergeschoß zu hebeln und derart in das Wohnhaus einzudringen. Zuvor begibt er sich auf ein rundumlaufendes Vordach des Gebäudes. Durch einen aufmerksamen Nachbarn kann die Tatausführung beobachtet werden, was den Unbekannten dazu veranlasst von der Tat abzulassen und in unbekannte Richtung zu flüchten.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen hebeln Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangen so in das Haus im Lindenring in Walsrode. Diverse Schmuckgegenstände werden entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Im weiteren Verlaufe des Samstags werfen Unbekannte in der Straße In den Flachsröten in Walsrode ein Fenster ein und durchwühlen das gesamte Haus. Zum Diebesgut kann bislang noch keine Aussage getroffen werden.

Am Samstagnachmittag dringen Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Soltau in der Straße Strihnbarg ein und durchwühlen auch hier das gesamte Haus. Sie entwenden Diebesgut in noch unbekannter Höhe.

In der Adolphsheider Straße in Bad Fallingbostel versuchen Unbekannte am Samstagnachmittag über eine Tür in die Wohnung des Geschädigten einzudringen. Sie scheitern offenbar an der Qualität der Tür, so dass es bei einem Versuch bleibt. Dennoch wird Schaden an der Wohnungstür verursacht. Unerkannt können die Täter flüchten.

Ebenso versuchen Unbekannte am Oerbker Berg in eine Wohnung einzubrechen, nachdem sie sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt in das Treppenhaus verschafft haben. Diebesgut erlangen die Täter nicht, verursachen jedoch Sachschaden in Höhe von 400,-EUR.

Walsrode

Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Am Samstag um 20:48 Uhr bricht aus zunächst ungeklärter Ursache in einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrparteienhauses in Walsrode mit insgesamt 11 Wohnungen ein Feuer aus. Aufgrund der schnellen Brandentdeckung durch einen Mieter kann das Feuer zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht werden, so dass nur geringfügiger Gebäudeschaden entsteht. Alle Bewohner können das Gebäude unverletzt verlassen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Das Gebäude ist aufgrund der Schäden an der Elektrik derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter werden zum Teil in Hotels untergebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Schneverdingen

Diebstahl einer hochpreisigen Felljacke

Bereits Donnerstagnachmittag entwenden Unbekannte in einem unbeobachteten Moment von einem Verkaufsständer im Außenbereich eines Fellhandels in der Harburger Straße eine Felljacke im Wert von 650,- EUR. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Schneverdingen unter 05193/982500

Wietzendorf

80 Tonnen Fisch verendet

In den Nachtstunden von Freitag auf Samstag wird die Polizei zu einer Fischzucht in Wietzendorf gerufen, weil dort nach ersten Einschätzungen bis zu 80 Tonnen Fisch verendet sein sollen. Durch die Verantwortlichen des Betriebes wird gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten angegeben, dass eine Alarmanlage ausgelöst worden sei, die einen Wasserverlust eines Beckens meldete. Ort Ort kann ein Wasserablass zu Filteranlagen festgestellt werden, der nicht ordnungsgemäß verriegelt gewesen ist und es daher zu einem Abfluss von Wasser aus dem Zuchtbecken gekommen sei. Ob es sich um eine rechtswidrige Manipulation der Wasserableitung durch Unbekannte oder ein menschliches Unvermögen handelt ist nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Der entstandene Schaden wird durch die Verantwortlichen auf bis zu 480.000,-EUR geschätzt.

Munster

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Schwer verletzt wird am Samstagmorgen ein 74-jähriger Munsteraner bei einem Verkehrsunfall auf der Soltauer Straße in Munster. Der Munsteraner ist gegen 9 Uhr mit seinem Auto in Richtung Soltau unterwegs, als ihn ein entgegenkommender 33-jähriger Autofahrer beim Abbiegen in den Wittekindgrund übersieht. Es kommt zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Der Munsteraner verletzt sich hierbei schwer und wird von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher verletzt sich leicht. Beide Fahrzeuge werden stark beschädigt und blockieren die Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000EUR geschätzt. Dank schneller Hilfe der Feuerwehr Munster sowie eines örtlichen Abschleppdienstes kann die Fahrbahnsperrung schnell wieder aufgehoben werden.

Essel

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, um 13:20 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte einen 19-jährigen Rollerfahrer auf der Landesstraße 190 in Essel, welcher sein Kleinkraftrad ohne Helm und ohne Versicherungskennzeichen führt. Es stellt sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, der Roller nicht versichert ist und der Betroffene unter dem Einfluss von Marihuana steht. Es wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Mehrere Strafverfahren werden eingeleitet.

Walsrode

Berausch auf dem E-Scooter

Am Samstag, um 12:30 Uhr, kontrollieren Polizeibeamtinnen im Stadtgebiet einen 40-jährigen auf seinem E-Scooter. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellen sie fest, dass er deutlich unter dem Einfluss von Marihuana steht. Für das weitere Verfahren wird eine Blutprobe entnommen und zudem die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfälle mit Trunkenheit am Steuer

Am Sonntag, um 04:05 Uhr, kommt es in der Ortsdurchfahrt Dreikronen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw. Die tatverdächtige 34- jährige Fahrzeugführerin flüchtet zunächst vom Tatort. Später kann sie angetroffen werden. Es stellt sich heraus, dass sie deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränken steht. Es werden Blutproben entnommen und der Führerschein einbehalten.

Ebenfalls am Sonntag, um 04:35 Uhr, teilen Zeugen einen flüchtigen Pkw nach Verkehrsunfall im Innenstadtgebiet von Walsrode mit. Ein Fahrzeugführer ist offensichtlich erheblich alkoholisiert gegen einen geparkten Pkw gefahren und hat sich nach Ansprache der Zeugen fluchtartig entfernt. Die alarmierten Polizeibeamten stellen den Pkw kurz darauf fest - er ist nur ca. 500 Meter weiter in der Straße "Kirchplatz" beim Abbiegen gegen eine Laterne geprallt. Der 20-jähriger Fahrzeugführer ist erheblich alkoholisiert. Er pustete 1,62 Promille. Eine Blutprobe wird entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Gleich im Anschluss um 05:00 Uhr, wird eine 33-jährige Fahrzeugführerin am Steuer ihres verunfallten Pkw in Borg festgestellt. Der Pkw steht neben der Fahrbahn der K 129, zwischen Weltvogelpark Walsrode und Benefeld, auf einem angrenzenden Feld. Neben leichten Gesichtsverletzungen stellen Polizeibeamte Atemalkoholgeruch fest. Sie pustete 1,43 Promille. Eine Blutentnahme wird veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollieren Polizeibeamte einen Pkw auf dem Parkplatz Dorfmark an der Autobahn 7, Richtungsfahrbahn Hamburg. Der 20-jährige Fahrzeugführer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Neben dem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird zudem ermittelt, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl aus Hamburg vorliegt, so dass er noch am Kontrollort festgenommen wird.

