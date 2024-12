Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau

Schneverdingen: Großkontrollen der Polizei

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.12.2024 Nr. 2

11.12.2024 / Großkontrollen der Polizei in Soltau und Schneverdingen Soltau / Schneverdingen: Polizeibeamte des Heidekreises führten am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18.00 und 22.00 Uhr stationäre Verkehrskontrollen in Soltau, Ortsteil Harber und Schneverdingen, Heberer Straße durch. Ihr Hauptaugenmerk legten sie dabei auf verdächtige Personen, die mit Einbrüchen oder ähnlichen Delikten in Zusammenhang zu bringen sein könnten. Dabei wurden sie von der Bereitschaftspolizei Oldenburg unterstützt. Insgesamt kontrollierten die Beamten in den vier Stunden 161 Fahrzeuge. Dabei gingen ihnen auch ein Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteln, einer ohne Fahrerlaubnis sowie 56 weitere Fahrende ins Netz, die Verkehrsordnungswidrigkeiten gegangen hatten. Anlassgemäße Informationen beziehungsweise deliktsspezifische Erkenntnisse konnten ebenfalls erlangt werden und befinden sich aktuell in der Auswertung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell