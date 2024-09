LPI-J: Motorroller aufgefunden

Jena (ots) - Am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizei Jena durch den Besitzer eines Toyota RAV4 gemeldet, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Er hatte den Wagen am Samstagabend auf einem öffentlichen Parkplatz in der Stauffenbergstraße in Jena Lobeda geparkt. Als er sein Fahrzeug nutzen wollte konnte er es am Abstellort nicht mehr auffinden. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 30000 Euro und ist mit einem Keyless-Go System ausgestattet. Der Pkw wurde zur Fahndung ...

mehr