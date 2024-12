Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Benefeld: Portmonee gestohlen; Essel: Einbruch in Mobilwohnheim; Walsrode: Einbrecher vertrieben; Bad Fallingbostel: Brand eines Holzschuppens

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.12.2024 Nr. 1

10.12.2024 / Portmonee gestohlen

Benefeld: Am Dienstag, gegen 11.30 Uhr entwendeten Unbekannte im Aldi-Markt an der Cordinger Straße das Portmonee einer 80jährigen Frau aus einer am Körper getragenen Umhängetasche. Im Portmonee befanden sich diverse Karten und 90 Euro Bargeld. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Bomlitz unter 05161/949630 in Verbindung zu setzen.

11.12.2024 / Einbruch in Mobilwohnheim

Essel: Unbekannte schlugen an einem Mobilwohnheim auf dem Campingplatz am Marschweg in der Zeit zwischen Montag, 19.00 Uhr und Mittwoch, 12.00 Uhr eine Scheibe ein. Anschließend drangen sie in das Objekt ein, durchwühlten es und entwendeten unter anderem Sportartikel, ein Mobiltelefon und Alkohol. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/48640 in Verbindung zu setzen.

09.12.2024 / Einbrecher vertrieben

Walsrode: Am Montagabend, zwischen 22.45 und 23.15 Uhr versuchten Einbrecher die Terrassentür eines Hauses an der Straße Am Rosengarten aufzuhebeln. Ein Bewohner bemerkte den Versuch und schaltete das Licht ein, woraufhin die Täter flüchteten. An der Tür entstand Sachschaden.

11.12.2024 / Brand eines Holzschuppens

Bad Fallingbostel: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochmorgen, gegen 08.20 Uhr ein Holzschuppen an der Heinrichstraße in Brand und wurde dadurch vollständig zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

11.12.2024 / Krippe und Ballen in Brand gesetzt Nordrebber: In der Nacht zu Mittwoch setzten Unbekannte eine am Feldrand stehende mobile Futterkrippe für Wildtiere sowie drei Silagerundballen in Brand. Der Brandort liegt nördlich der B214, KM 3,8. Zwischen der Krippe und den Ballen bestand ein Abstand von etwa 500 Metern. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Bränden nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/48640 entgegen.

09.12.2024 / Anhängerplanen beschädigt

Soltau: Unbekannte beschädigten am Montag, zwischen 09.00 und 18.20 Uhr die Planen zweier Anhänger, die auf der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

11.12.2024 / Test zeigt 1,15 Promille

Neuenkirchen: Polizeibeamte überprüften am Mittwochabend, gegen 21.00 Uhr einen Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Sie stellten Atemalkoholgeruch bei dem 63-Jährigen fest und ließen einen Test durchführen. Das Ergebnis lautete 1,15 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

11.12.2024 / Unfall: Beim Rangieren Fußgängerin übersehen Walsrode: Am Mittwochmittag kam es auf einem Parkplatz an der Albrecht-Thaer-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 71jährigen Fußgängerin. Die 59jährige Autofahrerin rangierte und übersah dabei die hinter ihr entlanggehende Fußgängerin. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

