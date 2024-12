Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Einfamilienhaus; Bad Fallingbostel: Drogentest positiv

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.12.2024 Nr. 3

09.12.2024 / Einbruch in Einfamilienhaus Bad Fallingbostel: Am Montag, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich Unbekannte an der Straße Am Kreuzberg über den Wintergarten gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Objekt wurden diverse Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

09.12.2024 / Drogentest positiv

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Montagnachmittag einen 29jährigen Autofahrer auf der A7 bei Bad Fallingbostel. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Nach der Blutentnahme konnte die Fahrt durch einen Mitfahrenden fortgesetzt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell