Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Geldbörse aus Rucksack gestohlen; Fenster aufgehebelt; Silageballen in Brand gesetzt, Futterkrippe entzündet; Zaun beschädigt; Anhänger beschädigt; Traktorteile entwendet

Heidekreis (ots)

10.12.2024 / Geldbörse aus Rucksack gestohlen Schwarmstedt: Am Dienstag gegen 14.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter das Portemonnaie einer 81-jährigen Frau. Während ihres Einkaufs in einem Discounter trug die Dame einen geschlossenen Rucksack auf ihrem Rücken. An der Kasse bemerkt sie, dass der Rucksack geöffnet war und die Geldbörse fehlte. Neben Bargeld befanden sich diverse Dokumente und Karten im Portemonnaie. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 zu melden.

10.12.2024 / Fenster aufgehebelt

Soltau: Unbekannte Täter drangen am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17.50 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus im Ulmenweg in Soltau ein. Die Täterschaft durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191-9380-0 entgegen.

11.12.2024 / Silageballen in Brand gesetzt, Futterkrippe entzündet Gilten: An der Bundesstraße 214 zwischen Suderbruch und Nordrebber setzten Unbekannte am Mittwoch gegen 03.00 Uhr drei am Feldrand gelagerte Silageballen in Brand. Weiterhin wurde eine etwa 500 Meter entfernte Futterkrippe entzündet. Zeugen werden gebeten, sich unter 05161/984480 an die Polizei Walsrode zu wenden.

10.12.2024 / Zaun beschädigt

Bad Fallingbostel: Zwischen dem 09.12.24 21.00 Uhr und dem 10.12.2024 07.30 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei Elemente eines Zaunes im Buchenweg. Hinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

10.12.24 / PKW zerkratzt

Schneverdingen: Am Dienstag gegen 10.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Kooperativen Gesamtschule ein PKW an allen vier Fahrzeugseiten zerkratzt. Weiterhin wurden drei Reifen des BMW zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich unter 05193/ 982500 an die Polizeistation Schneverdingen zu wenden.

09.12.2024 / Anhänger beschädigt

Soltau: In der Albert-Schweitzer-Straße wurden am Montag zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr durch bislang unbekannte Täter gleich an drei Anhängern die Planen beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

07.12.2024 / Traktorteile entwendet

Böhme/Ahlden: In der Nacht von Samstag 20.00 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von zwei auf dem Hof abgestellten landwirtschaftlichen Fahrzeugen die Oberlenker. Weiterhin wurden aus einer Scheune mehrere Scheinwerfer gestohlen. Zu einem weiteren Diebstahl kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Ortschaft Ahlden. Von einer in einer offenen Scheune abgestellten Zugmaschine wurden Oberlenker und Zugmaul abgebaut und gestohlen. Hinweise nehmen die Polizeistationen Rethem unter 05165/291340 und Hodenhagen unter 05164802550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell