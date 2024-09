Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Samstag

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 28.09.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal drei mal alarmiert. Um 7:14 Uhr war eine hilflose Person in ihrer Wohnung in der Heilenbeckerstraße gemeldet worden. Die Wohnungstür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Einsatzende war um 7:46 Uhr. Die Brandmeldeanlage eines Pflegeheims in der Steinnockenstraße rief die Feuerwehr um 13:49 Uhr zum Einsatz. Die Hauptwache kontrollierte den betroffenen Bereich, konnte aber keine Feststellung machen. Die Anlage wurde zurück geschaltet, die zusätzlich alarmierten Kräfte der Löschgruppe Voerde und des Löschzuges Milspe-Altenvoerde brauchten nicht tätig werden. Ein Altpapiercontainer in der Gasstraße war um 20:55 Uhr der Alarmierungsgrund. Der Container wurde von vier Einsatzkräften der Hauptwache abgelöscht und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Einsatzende war um 21:14 Uhr.

