FW-EN: Sturmschäden und Unterstützung des Rettungsdienstes

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 23.09.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:39 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich "Am Saust" alarmiert. Trotz umfangreicher Erkundung des Bereiches konnte kein Schadenfeuer ausfindig gemacht werden. Der Einsatz endete um 18:20 Uhr. Um 20:35 Uhr wurde der hauptamtliche Löschzug und die Löschgruppe Oberbauer zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Firma an der ...

mehr