POL-OS: Glandorf: Unfall mit entwendetem Opel - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen entwendeten Unbekannte gegen 04:30 Uhr einen Opel Astra, welcher am Straßenrand am Schierloher Ring stand. Anschließend flüchteten die Täter über die Straße "In der Siedlung" in Richtung Füchtorf. Weit kamen die Diebe jedoch nicht. In Höhe der Einmündung Alter Schulweg/Schierloher Weg kamen die Täter beim Linksabbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass der Opel mit einem Baum kollidierte. Nach dem Unfall setzten die Täter ihre Flucht fort. Am Opel entstand Sachschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Polizei Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 05401/83160.

