Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Unbekannter machte sich an Fahrzeugen in der Sutthauser Straße zu schaffen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag hat sich ein Unbekannter in der Sutthauser Straße an zahlreichen geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Zwischen den Hausnummern 36 und 80 drehte er die Seitenspiegel der insgesamt neun Autos um und hinterließ teils reparaturbedürftige Schäden. Ein Großteil der Fahrzeughalter konnte bereits über den Vorfall in Kenntnis gesetzt werden. Nun bitten die Ermittler um Hinweise zu dem Verursacher oder verdächtigen Personen unter 0541/327-3203 oder -2115.

