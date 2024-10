Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/BAB 1: Fahrt auf der A1 endet mit zahlreichen Strafverfahren

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:50 Uhr einen VW Lupo, welcher auf der A1 in Fahrtrichtung Münster unterwegs war. Wie sich herausstellte, war der 27-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dazu ergaben sich Hinweise, dass der Delmenhorster unter dem Einfluss berauschender Mitteln stand. In den Sachen und im Fahrzeug des 27-Jährigen fanden die Beamten außerdem Betäubungsmittel und andere Beweisgegenstände, die auf den Handel mit Betäubungsmittel hindeuteten. Als die Polizisten dann noch das Kennzeichen des Lupos überprüften, erhärtete sich der Verdacht für das Vorliegen weiterer Straftaten. Das Kennzeichen lag als gestohlen ein und gehörte offensichtlich nicht zu dem kontrollierten PKW. Die konsequenzenreiche Fahrt endete somit für den 27-Jährigen und es ging im Anschluss zur Entnahme einer Blutprobe zu einer Polizeidienststelle. Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Straftaten gegen den Mann aus Delmenhorst. Unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Handels mit Betäubungsmitteln. Darüber hinaus wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

