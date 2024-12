Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (16.12.2024)

Allensbach, B33 (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Allensbach am Montagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Der 20-Jährige geriet im Baustellenbereich aus bislang unbekannter Ursache in das lose Bankett, wo er die Kontrolle über seine KTM verlor und mehrfach gegen die Schutzplanke prallte. Bei der zweiten Kollision kippte das Bike und schlitterte anschließend über die Fahrbahn. Der 20-Jährige rutschte in die andere Richtung und blieb schwer verletzte hinter der Leitplanke liegen. Ein Rettungswagen brachte den jungen Man in ein Krankenhaus. An der KTM entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

