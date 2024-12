Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Stadthalle mit Graffiti beschmiert (16.12.2024)

Rottweil (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Gebäudeteile der Stadthalle in Rottweil großflächig mit Farbe und Lack besprüht. Die Schmierereien, bestehend aus Schriftzügen und Zeichen, konnten an Beton- und Glasfassaden sowie auf gepflasterten und geteerten Flächen entdeckt werden.

Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird jedoch auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0741-477-0 mit der Polizei in Rottweil in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell