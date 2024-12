Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falsche Wasserwerker machen Beute - Erneute Warnung der Polizei

Bremerhaven (ots)

Trickdiebe haben am Mittwoch, 11. Dezember, eine ältere Frau in Bremerhaven-Wulsdorf bestohlen. Sie verschafften sich als angebliche Wasserwerker Zugang zu einer Wohnung an der Reithstraße. Demnach klingelte gegen 7.15 Uhr ein ca. 45 Jahre alter Mann bei der Frau und gab an, wegen eines Wasserschadens im Haus in das Badezimmer der Seniorin zu müssen. Der Mann mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild trug hierbei eine Arbeitsuniform, die den Anschein erweckte, er arbeite tatsächlich für den Wassernetzbetreiber. Während der Mann die Seniorin im Badezimmer ablenkte und dabei die ganze Zeit mit dem Handy telefonierte, gelangte nach bisherigen Erkenntnissen eine zweite Person in die Wohnung. Erst, nachdem der vermeintliche Wasserwerker gegangen war, bemerkte die Seniorin, dass Schmuck und Bargeld aus anderen Räumen der Wohnung gestohlen worden waren. Daraufhin kontaktierte sie die Polizei. Hinweise auf die verdächtigen Personen nehmen die Ermittler unter 0471/953-4444 entgegen.

Die Polizei erneuert hierzu ihre Warnung: Hierzu rät die Polizei Bremerhaven:

Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

- Lassen Sie sich bei unangekündigten (Handwerker)-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den jeweiligen Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

- Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

- Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

