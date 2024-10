Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anhänger kracht gegen parkendes Auto

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

An einem Auto hat sich am Montagabend in der Lindenstraße ein Anhänger gelöst. Das Vehikel krachte in ein parkendes Fahrzeug. Kurz vor 19 Uhr lenkte ein Autofahrer seinen Ford Kuga mit Anhänger über einen Bordstein, dabei löste sich der Anhänger und das Unheil nahm seinen Lauf. Der Anhänger rollte auf den Gehweg und beschädigte einen am Straßenrand parkenden VW Tiguan. An dem Auto entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

