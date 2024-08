POL-DO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0762 In der Nacht von Montag auf Dienstag (21.8.) brannten in Scharnhorst drei Autos. Gegen 4 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu den Bränden in der Wambeler Heide gerufen. Dort standen drei Autos, die auf einem Garagenhof abgestellt waren, komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Nach ersten kriminalpolizeilichen ...

mehr