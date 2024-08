POL-DO: Veranstaltung in Dortmund-Wickede: Dortmunder Lokalpolitikerin geschlagen - Polizei hat den Täter ermittelt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0761 In der Nacht zu Dienstag (20. August) entzündeten unbekannte Tatverdächtige Mülltonnen in der Schmiedingstraße in Dortmund-Mitte. Durch das Feuer entstand nicht unerheblicher Sachschaden an einem Gebäude. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 00:40 Uhr meldeten Passanten bei einem Streifenteam der Polizei Dortmund, dass es oberhalb der Katharinentreppe brennen soll. Nachdem der Brandort ...

