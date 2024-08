POL-DO: Veranstaltung in Dortmund-Wickede: Dortmunder Lokalpolitikerin geschlagen - Zeugen gesucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0758 Gutes Auge bewiesen: Beamte der Polizei Dortmund überprüften am Samstag, 17. August, auf der Provinizalstraße in Dortmund-Bövinghausen das Kennzeichen eines VW Polo. Es folgte ein so genannter Fahndungtreffer: Der Wagen war als gestohlen gemeldet. Der Fahrer, ein 21-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz, hat zudem keinen ...

mehr