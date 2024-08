POL-DO: Autodiebstahl, Drogen und kein Führerschein - Ergebnis einer Kontrolle

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0756 Am Freitagabend (16. August) kam es auf dem Körner Hellweg in Dortmund-Körne zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn der DSW und einem Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge trat eine Person gegen 20:25 Uhr kurz vor der Haltestelle Berliner Straße auf die Fahrbahn. Eine herannahende Straßenbahn erfasste den Mann. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ...

