POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in der Schmiedingstraße

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Dienstag (20. August) entzündeten unbekannte Tatverdächtige Mülltonnen in der Schmiedingstraße in Dortmund-Mitte. Durch das Feuer entstand nicht unerheblicher Sachschaden an einem Gebäude. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:40 Uhr meldeten Passanten bei einem Streifenteam der Polizei Dortmund, dass es oberhalb der Katharinentreppe brennen soll. Nachdem der Brandort lokalisiert wurde, alarmierte die Leitstelle Einsatzkräfte der Feuerwehr, um die Mülltonnen zu löschen.

Durch das Feuer und die große Hitze entstand Schaden an einem angrenzenden Gebäude. Unter anderem sind mehrere Fensterscheiben zersplittert und teilweise zerbrochen. Die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Telefonnummer 0231/ 132-7441.

