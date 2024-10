Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einkaufsmarkt

Kusel (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in der Fritz-Wunderlich-Straße in einen Einkaufsmarkt eingebrochen. Die Täter drangen durch ein Bürofenster in das Geschäft ein. In einem Büroraum machten sie sich an dem Inventar zu schaffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Unbekannten hinterließen Sachschaden, dann machten sie sich aus dem Staub. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |erf

