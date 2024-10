Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht die Opfer einer Attacke

Kaiserslautern (ots)

Am Altenhof hat ein 39-Jähriger am Montagnachmittag zwei Passanten attackiert. Die Polizei bittet die Betroffenen, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stieß der Verdächtige kurz nach 15 Uhr einen Mann um. Er war mit einem Rollator unterwegs. Kurz darauf ging der 39-Jährige eine Frau an und zog sie an den Haaren zu Boden. Ein Zeuge ging dazwischen und wählte den Notruf. Noch bevor die Einsatzkräfte der Polizei in der Fußgängerzone eintrafen, hatten die mutmaßlichen Opfer ihren Weg fortgesetzt. Die Beamten trafen allerdings den 39-Jährigen an. Er war erheblich alkoholisiert: 3,12 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Dem Verantwortlichen wurde ein Platzverweis erteilt. Er blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung entgegen. Die Personalien von dem Mann mit dem Gehwagen und der Frau stehen aktuell nicht fest. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in der Gaustraße in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell