POL-WE: + Schockanrufer machen Kasse + Taschendieb erbeutet Portemonnaie + Fenster aufgebrochen + Heckscheibe eingeschlagen + Toyota gestohlen + An Türen gehebelt +

Karben: Schockanrufer machen Kasse

Mit der Geschichte von einem angeblichen Autounfall gaben sich Telefonbetrüger am vergangenen Freitag (14.02.2025) in Karben als Staatsanwälte aus. In einem Fall waren sie dabei erfolgreich. Die Schockanrufer erzählten ihrem Opfer, dass dessen Sohn unter Drogeneinfluss einen Unfall gebaut hätte. Der Sohn sei nun ohnmächtig und im Gefängnis. Damit der Sohn freigelassen werde, müsse der Rentner eine Kaution zahlen. Er übergab 20.000 EUR und Goldschmuck an einen Abholer. Zeugen fiel in der Zeit zwischen 21:10 Uhr und 21:45 Uhr im Bereich Stettiner Straße / Karlsbader Straße / Schloßstraße ein circa 160 cm großer, etwa 25 Jahre alter Mann mit hellem Teint und normaler Statur auf. Die Person trug eine Brille, eine Mütze und eine graue Jacke, die bis über die Hüfte ging. Der Mann stieg in ein Fahrzeug, bei dem es sich um einen VW Touran gehandelt haben könnte. Die Kriminalpolizei fragt: Wem ist die beschriebene Person aufgefallen? Wer hat am Freitagabend im genannten Bereich ein solches Fahrzeug wahrgenommen? Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Taschendieb erbeutet Portemonnaie

Beim Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Kettelerstraße in Nieder-Mörlen wurde eine Seniorin aus Ober-Mörlen am Donnerstag (13.02.2025) zum Opfer eines Taschendiebs. Aus der im Einkaufwagen abgelegten Handtasche griff sich der Langfinger unbemerkt das Portemonnaie der Dame, in dem sich unter anderem 85 EUR Bargeld befanden. Unmittelbar nach der Tat hob der Täter zudem mit der Bankkarte aus dem Portemonnaie Geld vom Konto der Seniorin ab. Hinweise bitte an die Kripo Friedberg unter Tel.: 06031 6010. Die Polizei rät dazu, Geldbörsen nicht in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen zu legen, sondern möglichst körpernah, am besten in verschließbaren Innentaschen der Kleidung, zu tragen. Bewahren Sie niemals den PIN ihrer Bankkarte zusammen mit der Karte auf und notieren sie diesen nicht auf vermeintlich geheimen Zetteln im Portemonnaie.

Bad Vilbel: Fenster aufgebrochen

Einbrecher stiegen im Zeitraum von Montag (03.02.2025), 19:00 Uhr bis Samstag (15.02.2025), 18:35 Uhr in ein Einfamilienhaus im Erlenring in Massenheim ein. Die Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie etwas stahlen ist bislang unbekannt. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Heckscheibe eingeschlagen

Die Heckscheibe eines blauen Ford Focus schlug ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag (14.02.2025), 11:30 Uhr und Samstag (15.02.2025), 07:45 Uhr in Butzbach ein. Der Ford war in diesem Zeitraum in der Mozartstraße in Höhe der Hausnummer 39 abgestellt. Die Butzbacher Polizei bittet unter Tel.: 06033 70430 um Hinweise zur Tat.

Bad Vilbel: Toyota gestohlen

Autodiebe hatte es im Laufe des vergangenen Wochenendes in Bad Vilbel auf einen grünen Toyota Corolla abgesehen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen FB-PT 83 parkte in der Röntgenstraße gegenüber der Hausnummer 14. Im Zeitraum zwischen Freitag (14.02.2025), 17:00 Uhr und Sonntag (16.02.2025), 07:45 Uhr überwanden die Diebe die Sicherung des Autos und fuhren davon. Für die Bad Vilbeler Polizei sind daher folgende Fragen relevant: Wer hat den Diebstahl des Fahrzeugs beobachtet? Wem sind verdächtige Personen in der Röntgenstraße aufgefallen? Wer hat den Toyota nach Freitagnachmittag noch gesehen? Wer kann Angaben zum Verbleib des grünen Corolla mit dem Kennzeichen FB-PT 83 machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Vilbel zu melden (Tel.: 06101 54600).

Reichelsheim: An Türen gehebelt

Am Sonntag (16.02.2025) versuchten Unbekannte gewaltsam in den Bürgertreff in Beienheim einzudringen. Zwischen 04:30 Uhr und 12:30 Uhr hebelten sie an mehreren Türen der Mehrzweckhalle, konnten diese jedoch nicht öffnen. Die Polizei in Friedberg erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

