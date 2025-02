Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugenaufruf wegen gefährlicher Fahrweise

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt derzeit gegen einen 34 Jahre alten Audi-Lenker, der am Sonntag (09.02.2025) gegen 18.45 Uhr in der Aldinger Straße in Kornwestheim wegen seiner rasanten Fahrweise aufgefallen ist. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Audi-Lenker beobachtet, der in Fahrtrichtung Remseck am Neckar-Pattonville fuhr und hierbei vermutlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Obwohl dieser kurz vor dem Ortsausgang endet und zu einem Fahrstreifen zusammengeführt wird, wurde der Audi-Fahrer nicht langsamer, sondern scherte letztlich äußerst zügig ein. Im weiteren Verlauf unterzogen die Einsatzkräfte den Fahrer eine Verkehrskontrolle. Der 34-jährige Mann reagierte hierauf uneinsichtig, provokant und aggressiv. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmende, die am Sonntag (09.02.2025) in Kornwestheim durch einen grauen Audi RS 3 gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

