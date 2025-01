Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Grabschmuck entwendet

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte entwendeten in dem Zeitraum vom 23.12.2024 bis 25.01.2025 Grabschmuck von einem Grab auf dem Hauptfriedhof in der Frankenthaler Straße. Die Schadenhöhe ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell