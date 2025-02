Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81

Gem. Böblingen: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 17:30 Uhr befuhr eine 44-jährige Peugeot-Lenkerin die A81 aus Richtung Singen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Hulb fuhr die 44-Jährige, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ungebremst einem 44-jährigen Audi-Lenker auf. Das Fahrzeug der 44-jährigen Peugeot-Lenkerin geriet durch den Aufprall ins Schleudern und kollidierte hierbei mehrfach mit der Betonschutzwand. Sie wurde durch die Feuerwehr leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus verbracht. Der 44-jährige Audi-Lenker sowie 3 weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 15 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR und an der Betonschutzwand in Höhe von 10.000 EUR. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die durch die Kollision verteilten Trümmerteile mussten zum Teil von der Gegenfahrbahn geräumt werden. Für die Unfallaufnahme musste die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu einem Stau von ca. 3 km Länge. Kurz nach 19:00 Uhr waren alle Fahrspuren wieder befahrbar.

