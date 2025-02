Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Wohnungseinbruch im Kirschenweg

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 06.02.20025 und Sonntag, 09.02.2025 drangen noch unbekannte Personen gewaltsam in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses im Kirschenweg in Leonberg ein. Die Unbekannten durchwühlten die Wohnung und entkamen mit Schmuck und Bargeld in noch unbekanntem Wert. Wer im geannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kirschenwegs beobachtet hat, wird um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gebeten (Tel. 0800 1100225, hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell