Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 19-jähriger Mercedes-Fahrer liefert sich Rennen mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Nachdem sich in der Nacht zum Samstag (08.02.2025) ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer in Ludwigsburg eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben und dies mit einem Unfall endete, ermittelt nun das Polizeirevier Ludwigsburg wegen diverser Straftaten. Der Mercedes war einer Streifenwagenbesatzung gegen 00.35 Uhr in der Königinallee entgegengekommen. Es hatte den Anschein, als ob der Fahrzeuglenker nach Erblicken des Streifenwagens abrupt in die Königsallee abgebogen wäre. In der Folge sollte der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Beamte und seine Kollegin dies per Anhaltesignalen ankündigten, ignorierte der Fahrer dies kurzerhand und bog dann in die Friedrichstraße in Richtung Oßweil ab. Anschließend beschleunigte der Mercedes-Fahrer und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon, so dass die Streifenwagenbesatzung mehrfach den Sichtkontakt verlor. Auf seiner Fahrt in Richtung Oßweil überholte der Mercedes-Lenker mindestens zwei Fahrzeuge. Als sich die Einsatzkräfte der Einmündung in die Neckargröninger Straße näherten, stellten sie fest, dass der 19-jährige Mercedes-Lenker beim Abbiegen nach links vermutlich die Kontrolle über den PKW verloren hatte. Der PKW war mit der dortigen Leitplanke kollidiert. Beide Insassen befanden sich noch im bzw. am Mercedes. Sie waren unverletzt, wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Der Mercedes, bei dem es sich um ein Leihfahrzeug handeln dürfte, wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 40.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 19-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, er aber während der Fahrt mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund dessen musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtigen auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zeugen, die durch die risikoreiche Fahrweise gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

