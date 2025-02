Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Brems- und Gaspedal verwechselt - vier Pkws beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da sie das Brems- und Gaspedal ihres VW verwechselte, verlor eine Seniorin am Samstag (08.02.2025) in Gerlingen die Kontrolle über den Pkw. Die VW-Lenkerin wollte gegen 12.30 Uhr aus einer Tiefgarage in die Hofwiesenstraße einfahren, als sie vermutlich beschleunigte anstatt zu bremsen. In der Folge kollidierte sie zunächst mit einem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Smart. Danach rollte sie gegen einen BMW, der wiederrum durch die Wucht des Zusammenstoßes auf einen VW Touran geschoben wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 15.500 Euro belaufen.

